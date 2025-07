Graziani: “Se ti offrono 40 milioni per Comuzzo, la Fiorentina lo deve cedere subito”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare di vari temi partendo da Beltran: “Lo abbiamo preso per fare il centravanti ed ha fatto tutto tranne che quello, a momenti fa pure il mediano. Da punta ha fallito, mentre può fare la seconda punta ma deve segnare più gol per questo ruolo.”

Su Sottil: “Lui non è mai sbocciato, ha tanto potenziale, ma non è mai riuscito ad esplodere definitivamente e deve giocare. A Firenze non può giocare molto e per questo deve trovarsi un’altra squadra di seconda fascia dove riuscire a fare minuti con continuità. Per sbocciare non è mai troppo tardi perché con il lavoro pure a 30 anni si può fare un salto di qualità.”

Su Comuzzo: “A gennaio lo avrei dato via per prendere molti soldi e sostituirlo in seguito perché é un ragazzo che ha solo 30 partite in A, ancora ha tanto da dimostrare. Se prendi 40 milioni, puoi trovare un degno sostituto perché la Juventus ha preso Kalulu a 8 e se lo avessimo fatto noi, avremmo fatto un capolavoro come cambio.”