Tuttosport: “Il Torino guarda in casa Fiorentina per il mercato: occhi su Sottil, Ikone e Zaniolo”

Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino, sempre più attivo in vista della prossima stagione di Serie A sotto la guida di Marco Baroni. L’obiettivo principale per il reparto offensivo è Cyril Ngonge, esterno offensivo in uscita dal Napoli. Il giocatore, fuori dai piani tecnici dei partenopei, potrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato o, in alternativa, con un’opzione più flessibile.

Nel frattempo, a margine degli incontri di mercato a Rimini, il direttore sportivo granata Davide Vagnati ha avuto un colloquio con Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. L’ex talento della Roma, attualmente di proprietà del Galatasaray, è reduce dai prestiti a Fiorentina e Atalanta e punta a rilanciarsi nel campionato italiano. La proposta avanzata prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. L’operazione, però, non appare imminente: restano infatti delle perplessità legate al carattere del giocatore.

Sempre durante l’incontro, la Virtus Entella ha chiesto il prestito di Giuseppe Ciammaglichella, centrocampista classe 2004 rientrato dalla Ternana. Oltre a Ngonge, il Torino segue da vicino anche Cristian Volpato del Sassuolo, trequartista/ala di talento, e Jonathan Ikoné, rientrato alla Fiorentina dopo l’esperienza in prestito al Como. Sul fronte opposto, i granata tengono d’occhio anche Riccardo Sottil, anch’egli tornato alla Fiorentina, per rinforzare le corsie esterne.