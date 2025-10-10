10 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:06

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Sentite Sottil: “A Firenze devo molto. Mi sono lasciato bene con la Fiorentina”

Redazione

10 Ottobre · 08:32

10 Ottobre 2025

FiorentinaSottil

di

“Lecce? Volevo un posto dove essere protagonista”

In un passaggio a La Gazzetta dello Sport, Riccardo Sottil oggi al Lecce, ha parlato della Fiorentina: “Mi sono lasciato bene con la Fiorentina, io non ho avuto problemi con nessuno. A Firenze devo molto, sono arrivato che ero un ragazzino e sono cresciuto fino ad arrivare alla Serie A. Sono stato lì parecchi anni, conosco praticamente tutti: quella di andare via in prestito è stata una mia scelta, volevo un posto dove essere protagonista e sentirmi di nuovo il Riccardo di prima. Poi a giugno si vedrà, ora sono concentrato sul Lecce.

Milan? Quando parti male poi è difficile recuperare. Ma vedo che ora si sono ripresi. Io simpatizzo per i colori rossoneri fin da bambino, quando vedevo giocare Pato e Ronaldinho, anche se il mio idolo è Cristiano Ronaldo: quando me lo sono trovato davanti in un Juve-Fiorentina quasi svengo…”.

