Da Milano sono sicuri: “Sottil tornerà alla Fiorentina a giugno, nessuno scambio con Adli”

La Gazzetta fa il punto sul Milan e su Sottil della Fiorentina. Questo quanto scritto sulla rosea:

“Per l’attacco del Milan, le valigie pronte le hanno Joao Felix, in prestito secco dal Chelsea, Abraham, arrivato a titolo temporaneo dalla Roma, e Sottil, il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina con cui si era ipotizzato uno scambio con Adli. In scadenza ci sono Jovic, per il quale non sarà esercitata la clausola per il rinnovo annuale, e Florenzi. Non ha convinto Emerson Royal che poteva lasciare Milanello già a gennaio scorso complice la firma di Walker. L’inglese del City con ogni probabilità sarà acquistato.