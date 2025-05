Sottil, il Milan incontra con l’agente: possibile il rinnovo del prestito, ultima parola ad Allegri

Il futuro di Riccardo Sottil al Milan è tutt’altro che scritto. Arrivato in prestito lo scorso febbraio dalla Fiorentina, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, l’esterno offensivo non ha avuto molte chances di mettersi in mostra. Tuttavia la decisione definitiva sul suo destino è ancora in sospeso.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, la prossima settimana è in programma un incontro tra la dirigenza del Milan e l’agente del giocatore, Giuseppe Riso. Sarà un confronto chiave per delineare le strategie future. Non è esclusa la permanenza in rossonero ma molto dipenderà dalla volontà del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Possibili sia il rinnovo del prestito, magari con condizioni riviste, oppure un abbassamento del prezzo richiesto dalla Fiorentina. La settimana entrante sarà decisiva per capire se l’avventura rossonera del classe ’99 proseguirà o si concluderà dopo pochi mesi.