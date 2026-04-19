Di Francesco: "L'assenza di Kean non indebolisce la Fiorentina, hanno Piccoli che è altrettanto forte"

Il tecnico salentino ha parlato di domani sera quando i gigliati saranno di scena a Lecce

In vista della delicata sfida salvezza contro la Fiorentina, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sulle insidie tattiche del match. Riguardo agli indisponibili, l'allenatore ha chiarito che "Sottil non sarà dei nostri, mentre per Banda decideremo solo domani dopo le opportune valutazioni". La priorità resta comunque la prestazione collettiva: "Per tornare ai livelli di competitività che ci appartengono conosco solo la via del sacrificio e del lavoro. Dobbiamo approcciare la gara con la stessa fame delle ultime uscite, ma con la maturità di restare sul pezzo fino al triplice fischio".

Analizzando il fronte offensivo dei viola, Di Francesco ha evidenziato come l'assenza di un trascinatore cambi i piani difensivi: "Il forfait di Kean ci costringe a rivedere qualcosa, anche se siamo pronti a ogni scenario. Lui è formidabile nell'attaccare la profondità, ma Piccoli ha caratteristiche altrettanto pericolose; essendo più un uomo d'area, prevedo che la Fiorentina spingerà molto sulle fasce per crossare. Sarà fondamentale non concedere spazi in quelle zone". In chiusura, un messaggio al pubblico del Via del Mare: "Sono certo che domani i nostri tifosi risponderanno alla grande, il loro calore per noi è vitale in questo momento".