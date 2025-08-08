Bucchioni su Sottil: “Si deve interrogare se è andato al Lecce, non è mai cresciuto”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina partendo dai preliminari da giocare fuori Firenze: “Sapevamo che il Franchi non era disponibile a causa dei lavori e non credo sia un problema perché l’avversario non è duro, quindi non penso che ci sia bisogno del calore del pubblico. Adesso è importante accelerare i lavori per renderlo agibile quanto prima, questa è la priorità della Fiorentina soprattutto per riavere le curve a posto presto.”

Sul confronto con Palladino: “L’anno scorso abbiamo fatto due gare inguardabili nel preliminare dove potevamo già uscire e dove sono venuti fuori subito i limiti di Palladino che non è riuscito a dare un’identità ed un’organizzazione di gioco come si deve. Non ci saranno pericoli quest’anno perché la Fiorentina sa come deve giocare e già ora ha una sua identità definita.”

Su Sottil: “Non è mai sbocciato definitivamente, non è mai diventato quel giocatore che ci aspettavamo e deve essere lui ad interrogarsi se è finito al Lecce in prestito, faccia un po’ di autocritica perché con un altro atteggiamento poteva fare di più, spero che quest’operazione porti Krstovic in viola. Mi auguro che Pradé possa fare un cambio del genere, altrimenti si continua a dare giocatori in prestito senza guadagnarci.”