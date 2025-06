Corriere dello Sport svela: “Idea scambio Sottil-Fabbian tra Fiorentina e Bologna”

Da Bologna può arrivare un’indiscrezione interessante. Potrebbe infatti aprirsi un tavolo di dialogo fra i felsinei e la Fiorentina che alla fine potrebbe accontentare tutti. L’idea sarebbe quella di uno scambio: Riccardo Sottil, rientrato dal prestito al Milan, andrebbe a Bologna, con Giovanni Fabbian in viola. L’esterno piace da sempre a Italiano, ma la condizione è legata al possibile riscatto del centrocampista: l’Inter ha la possibilità di versare 12 milioni per accaparrarsi l’intero cartellino. Così come l’ultima parola spetterebbe a Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.