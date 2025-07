Gazzetta svela: “Solo Sottil può sperare di restare alla Fiorentina. Tanti altri sono già stati tagliati fuori”

Martedì scorso si è chiusa momentaneamente la vicenda Kean con la scadenza della clausola. Moise ora dovrà ridiscutere il contratto con la società che gli propone un raddoppio dell’ingaggio portandolo ben sopra i quattro milioni. Daniele Pradé e Roberto Goretti sono adesso concentrati sulle uscite con la speranza di piazzare qualcuno dei calciatori in esubero. Ma da questa settimana dovranno riprendere a trattare il centrocampista che serve a Stefano Pioli.

Che in questi primi cinque giorni di lavoro, amichevole compresa, ha voluto vedere tutto il «materiale a disposizione». È possibile che Sottil, in gran spolvero ieri sera nel test interno contro la Primavera, possa avere delle chances di restare. Mentre sembrano tagliati fuori, oltre a Brekalo e Nzola che non sono al Viola Park, Ikonè, Barak, Infantino e Sabiri, esclusi ieri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.