Calabria lancia la sfida all’Inter prima della Fiorentina: “Troppo presto per parlare di seconda stella”

Davide Calabria ha parlato a Radio Serie A con RDS in vista del match di sabato sera tra Fiorentina e Milan, riferendosi anche al derby con l’Inter che potrebbe dare ai nerazzurri il ventesimo scudetto: “È ancora presto per parlare di seconda stella dell’Inter nel derby, ci sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà“. Poi sul compagno di squadra Leao: “Può diventare il numero uno al mondo, penso sia da Pallone d’Oro. Con quelle caratteristiche fisiche non ne vedo altri“.

