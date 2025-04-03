Il Bologna perde Calabria per un mese: distorsione alla caviglia. Ma Italiano lo avrà per la Fiorentina

Il Bologna ha pubblicato il report degli esami effettuati da Davide Calabria dopo essere uscito anzitempo dalla gara di Coppa Italia contro l'Empoli per un problema fisico. Ecco la nota emessa dal clu...

Il Bologna ha pubblicato il report degli esami effettuati da Davide Calabria dopo essere uscito anzitempo dalla gara di Coppa Italia contro l'Empoli per un problema fisico. Ecco la nota emessa dal club rossoblù: "Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3 settimane circa". Dunque il calciatore ex Milan dovrà stare ai box quasi per un mese, ma dovrebbe riuscire a recuperare per la sfida contro la Fiorentina, in programma al Franchi per il 18 maggio.

Foto: Instagram Calabria