Nazione: "Calabria? Di fronte ad una richiesta d'ingaggio giusta la Fiorentina potrebbe pensarci"

Nazione: “Calabria? Di fronte ad una richiesta d’ingaggio giusta la Fiorentina potrebbe pensarci”

13 Agosto

Aggiornamento: 13 Agosto 2025 · 09:17

CalabriaFiorentina

Calabria è svincolato ed è un fedelissimo di Pioli

Le valutazioni su Fortini sono in corso, ma parallelamente vanno avanti anche discorsi su altri calciatori. Zortea rimane un obiettivo sul quale sembra piombato anche il Crystal Palace. Nella giornata di ieri è tornata a circolare la candidatura di Davide Calabria, svincolato e fedelissimo di Pioli. Di fronte a una pretesa d’ingaggio giusta la Fiorentina potrebbe pensarci negli ultimi giorni di mercato. Confermata a centrocampo l’idea Nicolussi Caviglia in attesa di capire il futuro di Mandragora. Lo scrive La Nazione.

