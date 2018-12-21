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Sky, Calabria giocherà mezz’ala nel 4-3-3. Montolivo comunque out nonostante il forfait di Bertolacci

Ultime sulla formazione del Milan da Sky Sport. Contro la Fiorentina Gattuso starebbe pensando all'inserimento di Davide Calabria come mezzala e di Abate come terzino a destra. Questo, dunque, l'undic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 18:58
Sky, Calabria giocherà mezz’ala nel 4-3-3. Montolivo comunque out nonostante il forfait di Bertolacci - MILAN, ITALY - OCTOBER 22: Davide Calabria of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and Genoa CFC at Stadio Giuseppe Meazza on October 22, 2017 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - OCTOBER 22: Davide Calabria of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and Genoa CFC at Stadio Giuseppe Meazza on October 22, 2017 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Ultime sulla formazione del Milan da Sky Sport. Contro la Fiorentina Gattuso starebbe pensando all'inserimento di Davide Calabria come mezzala e di Abate come terzino a destra. Questo, dunque, l'undici probabile scelto da Gattuso in vista della sfida contro la Fiorentina di domani:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez: Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

Fonte: Tuttomercatoweb

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