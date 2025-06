Da Bologna scrivono: “Pioli alla Fiorentina potrebbe anche portarsi Calabria, suo fedelissimo al Milan”

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, quotidiano bolognese, il nome di Davide Calabria potrebbe intrecciarsi con la Fiorentina nel nome di Stefano Pioli. Il terzino bresciano, infatti, rischia di rimanere senza squadra nelle prossime settimane, dato che il suo prestito è in scadenza e anche il contratto con il Milan volge al termine. Tuttavia, il futuro dell’ex capitano rossonero potrebbe decidersi in fretta: secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano, la Fiorentina sarebbe interessata a lui, il che lo porterebbe a ritrovare Stefano Pioli, con cui ha conquistato uno Scudetto. Le pretendenti comunque non mancano, sia in Italia che all’estero. Tra le squadre più insistenti c’è l’Atalanta, attratta dall’esperienza del giocatore e dal possibile ritorno in Champions League, che rappresenterebbe un bel richiamo per Calabria. Sullo sfondo resta il nodo economico: al Milan percepiva un ingaggio netto di 2 milioni l’anno, una cifra impegnativa per le casse del Bologna.