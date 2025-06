Pedullà rivela: “La Fiorentina non è interessata a Calabria, per Dzeko completata la documentazione”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà con un tweet sul proprio profilo X ha dato degli aggiornamenti per il mercato della Fiorentina. Infatti secondo Pedullà la Fiorentina non è interessata a Davide Calabria, nome che in molti hanno accostato al club viola, e non è vero che il calciatore è stato offerto alla Fiorentina. L’altro aggiornamento riguarda Edin Dzeko che come annunciato ieri dallo stesso Pedullà ha trovato l’accordo con la Fiorentina ed il club viola ha già completato la documentazione per il trasferimento

