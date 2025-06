Nazione svela: “La Fiorentina ha avviato i contatti con Calabria. Chiede ingaggio da 2 milioni a stagione”

La Fiorentina, dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Edin Dzeko, è ora alla ricerca di un vice per Dodo sulla fascia destra, ruolo rimasto scoperto nella scorsa stagione. In cima alla lista dei candidati c’è Davide Calabria, attualmente svincolato dopo il prestito al Bologna, con cui ha vinto la Coppa Italia.

L’ex capitano del Milan, che ha già lavorato con Stefano Pioli, è in trattativa con il club viola: i contatti sono avviati e la richiesta d’ingaggio si aggira sui 2 milioni di euro a stagione. Calabria piace per esperienza e affidabilità, e potrebbe presto diventare il rinforzo ideale per la fascia destra, mentre resta incerto il futuro di Dodo, ancora in attesa di rinnovo. Lo scrive La Nazione.