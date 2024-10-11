Inchiesta ultras, slitta ai prossimi giorni la testimonianza del capitano del Milan Calabria

Calabria non verrà più ascoltato oggi

Sarà ascoltato nei prossimi giorni come testimone, e non oggi come era stato programmato nei giorni scorsi, il capitano del Milan Davide Calabria nell'ambito dell'inchiesta milanese sugli ultrà di San Siro che il 30 settembre scorso ha portato a 19 arresti, azzerando i vertici della curva Nord interista e della Sud milanista.

Stando agli atti dell'inchiesta di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, Calabria nel febbraio 2023 avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese. Lo scrive Ansa.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-impatto-eccezionale-ha-segnato-3-gol-in-225-tra-serie-a-e-conference-league/271990/