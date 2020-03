Davide Calabria, calciatore del Milan nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato anche del suo amico Cutrone: “Quando Patrick è risultato positivo al Coronavirus non è stato per nulla bene per qualche giorno, ha avuto una specie di influenza, aveva la febbre a 39-39,5 per qualche giorno. Non ha avuto problemi respiratori per fortuna di Dio, adesso però sta già bene ed è in ripresa”.