TMW riporta: "La Fiorentina monitora Calabria se Fortini venisse ceduto in prestito"

L'ex terzino del Milan potrebbe arrivare alla Fiorentina se Fortini venisse ceduto in prestito in un club di A

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il profilo dell'ex Milan e Bologna Davide Calabria potrebbe rappresentare un'alternativa low cost a Dodò per la fascia, questo potrebbe avvenire se Niccolò Fortini venisse girato di nuovo in prestito per giocare con continuità con il desiderio di mandarlo in un club di A in cui può fare esperienza.

Calabria conosce Pioli che lo ha allenato in rossonero e con cui ha vinto lo Scudetto del 2022 e il suo arrivo non sarebbe difficile da raggiungere perché il giocatore è attualmente svincolato dallo scorso 30 giugno restando senza contratto. Inoltre, l'ottimo rapporto con Pioli potrebbe agevolare ulteriormente l'approdo di Calabria in viola per dare respiro al brasiliano.