Nazione: “Calabria aspetta un cenno della Fiorentina, una chiamata di Pioli sarebbe decisiva”

La Fiorentina cerca un vice Dodò e i nomi sondati sono tanti. Zortea continua ad avere mercato in attesa che il Cagliari abbassi le proprie pretese (troppi i 10 milioni richiesti), mentre l’impressione è che Davide Calabria aspetti un cenno dai dirigenti della Fiorentina.

Su di lui si sono mosse altre squadre, ma una chiamata di Pioli sbaraglierebbe la concorrenza. Chiaro che molto dipenda dalla richiesta di stipendio. La Fiorentina sul fronte del monte ingaggi deve muoversi con cautela e comunque entro il 70% del fatturato. Lo scrive La Nazione.