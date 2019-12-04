Per gennaio la Fiorentina pensa a Calabria del Milan. La sua valutazione? 15 milioni

Secondo quanto riporta SportMediaset sul taccuino di Pradè per gennaio c'è anche Davide Calabria, terzino destro del Milan il quale è ormai all'interno della squadra rossonera la riserva di Conti. La...

Secondo quanto riporta SportMediaset sul taccuino di Pradè per gennaio c'è anche Davide Calabria, terzino destro del Milan il quale è ormai all'interno della squadra rossonera la riserva di Conti. La sua valutazione? Circa 15 milioni, sarebbe per il Milan una plusvalenza visto che è un prodotto del proprio vivaio.