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Per gennaio la Fiorentina pensa a Calabria del Milan. La sua valutazione? 15 milioni

Secondo quanto riporta SportMediaset sul taccuino di Pradè per gennaio c'è anche Davide Calabria, terzino destro del Milan il quale è ormai all'interno della squadra rossonera la riserva di Conti. La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 17:56
Per gennaio la Fiorentina pensa a Calabria del Milan. La sua valutazione? 15 milioni -
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Secondo quanto riporta SportMediaset sul taccuino di Pradè per gennaio c'è anche Davide Calabria, terzino destro del Milan il quale è ormai all'interno della squadra rossonera la riserva di Conti. La sua valutazione? Circa 15 milioni, sarebbe per il Milan una plusvalenza visto che è un prodotto del proprio vivaio.

 

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