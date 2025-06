Corriere dello Sport: “Calabria alla Fiorentina? Dipende da Dodò. Non accetterebbe il ruolo da riserva”

Tra le opzioni spunta Davide Calabria, che è in scadenza di contratto con il Milan dopo il prestito al Bologna. Calabria potrebbe rappresentare un’altra operazione a costo zero, sulla scia di quella di Dzeko, e sarebbe ben visto da Pioli, con cui ha condiviso diversi anni in rossonero. Tuttavia, l’arrivo del terzino dipenderà molto dal destino di Dodo: Calabria difficilmente accetterebbe il ruolo di riserva, motivo per cui il club dovrà prima chiarire il futuro del brasiliano prima di affondare il colpo. Lo scrive il Corriere dello Sport.