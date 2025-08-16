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Calabria alla Fiorentina come vice Dodò? No l'ex Milan firmerà un triennale con il Panathinaikos

Davide Calabria era stato accostato anche alla Fiorentina questa sessione di mercato per via del suo legame e della sua vicinanza con Stefano Pioli, allenatore con cui aveva alzato uno scudetto da cap...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2025 11:32
Calabria alla Fiorentina come vice Dodò? No l'ex Milan firmerà un triennale con il Panathinaikos -
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Davide Calabria era stato accostato anche alla Fiorentina questa sessione di mercato per via del suo legame e della sua vicinanza con Stefano Pioli, allenatore con cui aveva alzato uno scudetto da capitano. Tuttavia la Fiorentina per il momento non cerca un vice Dodò avendo già Fortini in rosa e inoltre Calabria non era un nome che interessa alla Fiorentina. Infatti come rivelato da Matteo Moretto il terzino destro firmerà un triennale con il Panathinaikos in Grecia

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