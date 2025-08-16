Calabria alla Fiorentina come vice Dodò? No l'ex Milan firmerà un triennale con il Panathinaikos

Davide Calabria era stato accostato anche alla Fiorentina questa sessione di mercato per via del suo legame e della sua vicinanza con Stefano Pioli, allenatore con cui aveva alzato uno scudetto da cap...

A cura di Redazione Labaroviola 16 agosto 2025 11:32

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