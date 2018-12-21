Gattuso: "La Fiorentina ha bravi giocatori. Non ho nulla contro Montolivo, non gioca perché..."

Alla vigilia di Milan-Fiorentina ha parlato in conferenza stampa da Milanello Rino Gattuso, queste le sue parole:"Penso positivo perchè nonostante le difficoltà è una squadra che sta sempre sul pezzo...

Alla vigilia di Milan-Fiorentina ha parlato in conferenza stampa da Milanello Rino Gattuso, queste le sue parole:

"Penso positivo perchè nonostante le difficoltà è una squadra che sta sempre sul pezzo e che lavorare sempre duramente. C'è rammarico per non aver allungato nelle ultime due settimane, però dobbiamo continuare e credere in quello che stiamo facendo

Io non ho nulla contro Montolivo, io faccio solo le mie scelte. In questo momento vedo giocatori più avanti di lui e quindi faccio giocare loro".

Sulla squadra: "All'inizio abbiamo lasciato un po' di punti per strada, siamo partiti un po' frenati come hanno fatto anche gli altri. Questa è una squadra con pregi e difetti, dobbiamo pensare ad una partita alla volta e cercare di sbagliare il meno possibile. Fare il 70% di possesso palla come a Bologna non serve a nulla. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti e alcuni giocatori devono fare qualcosa in più".

Sul quarto posto: "So che la società, fin dal primo giorno, mi ha chiesto di arrivare in Champions. E' difficile, ma ora siamo quarti. Dobbiamo sbagliare il meno possibile. Da parte mia comunque non c'è nessun problema, non penso al fatto di poter essere cacciato. Sono tranquillo e penso solo a lavorare. L'uscita dall'Europa è stata una mazzata, a Bologna ci aspettavamo tutti di più, ma poi bisogna analizzare con lucidità la situazione e pensare solo a lavorare per migliorare. Io devo continuare a far migliorare la squadra, il resto sono solo chiacchiere per me".

Sulla crisi di Higuain: "Non ho nessun dubbio su Gonzalo. Mi avete rotto le scatole per mesi con i due attaccanti e ora invece sono un problema. In questo momento stiamo facendo fatica, in mezzo ci manca un po' di qualità, con questo modulo è cambiato il nostro modo di giocare. Non è solo Higuain a faticare, non è solo lui il problema ma è tutta la squadra che gioca con il freno a mano tirato".

Sulle sue preoccupazioni: "Mi preoccupa che potevamo allungare in classifica e non lo abbiamo fatto. A Bologna abbiamo giocato in maniera scolastica, ci è mancata la giocata per portare a casa la vittoria. Non siamo stati bravi a livello tecnico, loro giocavano tutti dietro la linea della palla. Mi preoccupa la testa dei miei giocatori, abbiamo faticato nelle ultime partite".

Sulla Fiorentina: "Giochiamo contro una squadra con giocatori bravi tecnicamente, dobbiamo essere bravi ad imporre il nostro gioco e non dargli campo, non possiamo permetterci di giocatore in 60-70 metri, Dobbiamo giocare con veemenza".

Sul momento: "Io sono convinto che domani faremo qualcosa in più. E' da un po' di tempo che quando dobbiamo dare il colpo del ko e fare il salto di qualità non ci riusciamo. Ci manca questo aspetto, ci manca di vincere partite importanti. Mi chiedo sempre come migliorare questo aspetto. Poi possiamo dire che manca anche un po' di personalità, ma il problema principale è che fatichiamo a fare il salto di qualità. Ora dobbiamo pensare a preparare bene la partita di domani, loro hanno giocatori importanti davanti. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più".

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