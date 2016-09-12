Montella a muso duro contro la squadra, Montolivo gli dà ragione e il tecnico esplode contro il capitano

Aria pesante nello spogliatoio rossonero, Montella esplode anche contro Montolivo

Aria pesante in casa Milan, infatti dopo la seconda sconfitta consecutiva di ieri in casa contro l'Udinese il tecnico rossonero Vincenzo Montella ha affrontato a muso duro la squadra, accusando la rosa di non avere gli attributi giusti. A queste parole il capitano del Milan Riccardo Montolivo ha dato ragione al tecnico ma Montella dopo le parole del capitano è esploso anche verso Montolivo: "Mi sono stancato avere la vostra ragione". Il duro confronto è stato riportato prima da giornalisti vicini l'ambiente rossonero e poi confermato a Sky Sport da Di Stefano. Questo il tweet del giornalista rossonero sull'accaduto:

Flavio Ognissanti