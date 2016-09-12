Montella a muso duro contro la squadra, Montolivo gli dà ragione e il tecnico esplode contro il capitano
Aria pesante nello spogliatoio rossonero, Montella esplode anche contro Montolivo
A cura di Flavio Ognissanti
12 settembre 2016 19:57
Aria pesante in casa Milan, infatti dopo la seconda sconfitta consecutiva di ieri in casa contro l'Udinese il tecnico rossonero Vincenzo Montella ha affrontato a muso duro la squadra, accusando la rosa di non avere gli attributi giusti. A queste parole il capitano del Milan Riccardo Montolivo ha dato ragione al tecnico ma Montella dopo le parole del capitano è esploso anche verso Montolivo: "Mi sono stancato avere la vostra ragione". Il duro confronto è stato riportato prima da giornalisti vicini l'ambiente rossonero e poi confermato a Sky Sport da Di Stefano. Questo il tweet del giornalista rossonero sull'accaduto:
Flavio Ognissanti