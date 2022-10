Montolivo incredulo: “Come ha fatto a non dare rosso a Dimarco? Lo ha visto benissimo al VAR”

Ospite negli studi di Dazn, Riccardo Montolivo ha così commentato il mancato rosso a Federico Dimarco sul bruttissimo fallo ai danni dì Giacomo Bonaventura in occasione del rigore fischiato in favore della Fiorentina: “Non riesco a capire come non abbia dato il rosso. Ha visto il fallo benissimo al monitor, vede l’intervento. Come fa a non dare il cartellino rosso? Non capisco”.

UNA BEFFA ENORME PER LA FIORENTINA, L’INTER VINCE 4-3 ALL’ULTIMO MINUTO