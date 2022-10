Una beffa enorme per la Fiorentina, l’Inter vince 4-3 all’ultimo minuto

Al 2′ l’Inter passa subito in vantaggio con Barella dopo un passaggio sbagliato da Milenkovic, Lautaro prende il pallone e offre l’assist al giocatore italiano. Al 10′ Ikone prova il tiro che finisce fuori dalla porta difesa da Onana. Al 12′ occasione per la Fiorentina la palla rimbalza su Ikone ma finisce fuori. Al 15′ l’Inter raddoppia con Lautaro Martinez. Al 30′ Bonaventura tira ma Dimarco lo colpisce, l’arbitro va all’OFR e concede il calcio di rigore per la Fiorentina. Al 32′ Cabral va dal dischetto e sblocca i viola, 1-2 al Franchi. Al 34′ salva Terracciano su Dimarco. Al 43′ Biraghi tira la punizione ma la palla finisce fuori dai pali difesi da Onana.

Al 46′ Kouame prova il tiro ma conclusione debole. Al 48′ cross dentro per Lautaro Martinez, salva Terracciano. Al 57′ grandissima occasione per la Fiorenitina ma in tre bucano il pallone del 2-2. Al 60′ Ikone firma il 2-2 per la Fiorentina. Al 67′ Terracciano salva su Barella. Al 72′ rigore per l’Inter, Terracciano prende Lautaro che va a battere il rigore e firma il 3-2 per i nerazzurri. All’82’ Kouame prova il tiro finisce di poco fuori. Al 90′ Jovic segna il 3-3 al Franchi. Al 94′ Mkhitaryan firma il 4-3.

