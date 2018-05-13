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Montolivo ristabilisce la parità numerica e viene espulso. Al 30’ Atalanta-Milan 0-1

Ristabilita la parità numerica tra le due squadre, in precedenza poco dopo il vantaggio rossonero il difensore Toloi era stato espulso ma, all’alba del trentesimo minuto di gioco Montolivo, ex di turn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 19:23
Montolivo ristabilisce la parità numerica e viene espulso. Al 30’ Atalanta-Milan 0-1 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montolivo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montolivo
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Ristabilita la parità numerica tra le due squadre, in precedenza poco dopo il vantaggio rossonero il difensore Toloi era stato espulso ma, all’alba del trentesimo minuto di gioco Montolivo, ex di turno, compie un intervento killer su Gomez e viene espulso. Al momento è sempre 0-1 per il Milan ed è un risultato che darebbe un lumicino di speranza alla Fiorentina.

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