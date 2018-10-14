Montolivo che fallimento al Milan, Gattuso lo snobba anche in allenamento. Gioca in Primavera

Riccardo Montolivo è ai margini del Milan ormai da mesi, l'ennesima conferma arriva dall'amichevole disputata ieri a Milanello dai rossoneri privi dei nazionali e degli infortunati.Nonostante le molte...

Riccardo Montolivo è ai margini del Milan ormai da mesi, l'ennesima conferma arriva dall'amichevole disputata ieri a Milanello dai rossoneri privi dei nazionali e degli infortunati.Nonostante le molte assenze infatti, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Gattuso ha comunque lasciato che Montolivo giocasse con la Primavera preferendo inserire nel suo 11 i giovani Tsadjout e Capanni. Il primo peraltro ha realizzato una doppietta nel 4-0 finale firmato pure da Bertolacci e Abate, altri due giocatori che ultimamente faticano a trovare spazio in campionato. Mentre nella ripresa anche Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, ha difeso la porta della Primavera. La sensazione insomma è che l'ex capitano Montolivo, mai schierato in partite ufficiali in questo inizio di stagione, sia sempre più fuori dal progetto di Gattuso.

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