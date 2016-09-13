Clamoroso al Milan, Montella vuole togliere la fascia da capitano a Montolivo

Brutta notizia anche per Galliani suo protettore, ma adesso può farci ben poco...

Tempi duri per Riccardo Montolivo al Milan, infatti il nuovo tecnico dei rossoneri Vincenzo Montella sembra abbia deciso di togliere addirittura la fascia di capitano al centrocampista rossonero colpevole di non avere il carattere giusto per un ruolo così importante e delicato. Questa scelta però non piace alla società nella figura di Adriano Galliani, che da sempre ha difeso e protetto Montolivo in tutti i modi. Ultimo atto il rinnovo contrattuale ricchissimo per il calciatore nato a Caravaggio ed ex Fiorentina. In questo momento però Galliani non ha più il potere dei giorni migliori, dato l'imminente passaggio di consegna in società e l'arrivo di un nuovo direttore generale come Fassone, per questo motivo Montella ha quasi carta bianca sulla scelta. Per Montolivo stanno per arrivare giorni nerissimi...

Flavio Ognissanti