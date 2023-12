Montolivo: “Finisce 3-0 per la Roma contro la Fiorentina” con sorrisino che non è piaciuto ai tifosi viola

In diretta su Dazn, nella trasmissione “Tutti bravi dal divano” hanno chiesto ad ogni giocatore presente, il proprio pronostico. Non poteva mancare quello di Riccardo Montolivo, ex giocatore della Fiorentina che in verità con la piazza di Firenze non ha mantenuto un bel rapporto data la sua decisione di lasciare la squadra a parametro zero per andare al Milan, una scelta poi rivelatasi fallimentare dato che la Fiorentina con Montella in panchina volò e fece grande calcio mentre iniziò il declino del Milan di Berlusconi con conseguente declassamento di Montolivo finito alla fine fuori rosa e nel dimenticatoio, escluso da tutto e tutti a Milanello. Su Roma-Fiorentina il pronostico di Montolivo è stato: “Per me vince 3-0 la Roma”. Parole che naturalmente non sono molto piaciute ai tifosi viola all’ascolto che hanno anche fatto notare un sorrisino dell’ex calciatore sul pronostico. Staremo a vedere…

LE PAROLE DI ITALIANO PRIMA DI ROMA-FIORENTINA