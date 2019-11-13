Bucchioni punzecchia Montolivo: "Ricordategli quando andò a scadenza per liberarsi della Fiorentina.."

Il noto giornalista Enzo Bucchioni tramite il proprio profilo Twitter, ha parlato dell'argomento del giorno: L’ex capitano della Fiorentina Riccardo Montolivo che ha dato l'addio al calcio giocato. Qu...

Il noto giornalista Enzo Bucchioni tramite il proprio profilo Twitter, ha parlato dell'argomento del giorno: L’ex capitano della Fiorentina Riccardo Montolivo che ha dato l'addio al calcio giocato. Queste le sue parole:

“Montolivo smette? Ricordategli quando andò a scadenza per liberarsi della Fiorentina. I vecchi dicevano: chi la fa, l’aspetti. Castrovilli? Vorrei ricordare che è un’idea di Pradé e non di altri. Giocò in viola il Viareggio del 2016 quando il Ds era proprio Pradé“.

https://www.labaroviola.com/montolivo-si-sfoga-io-condannato-a-smettere-dopo-sette-anni-isolato-privato-della-fascia-e-scavalcato-dai-primavera/86188/