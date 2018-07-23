Il Giornale: il Milan mette alla porta Montolivo, si va verso la rescissione del contratto
Vita dura per Riccardo Montolivo al Milan. L’ex viola, infatti, non è stato convocato da Gattuso per la tournée negli Stati Uniti per “scelta tecnica”, un modo carino per dire che il giocatore è fuori...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 12:37
Vita dura per Riccardo Montolivo al Milan. L’ex viola, infatti, non è stato convocato da Gattuso per la tournée negli Stati Uniti per “scelta tecnica”, un modo carino per dire che il giocatore è fuori dal progetto del tecnico rossonero.Il club di via Aldo Rossi punta alla rescissione dell’oneroso contratto del centrocampista, il cui futuro potrebbe essere al Bologna di Filippo Inzaghi. Come suo sostituto, il Diavolo potrebbe puntare ad un altro ex viola: Milan Badelj.
Fonte: Il Giornale