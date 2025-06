Montolivo attacca Gattuso: “Non è una persona che gode della mia stima. Scorretto e in malafede”

La corsa che porta alla panchina dell’Italia potrebbe essere giunta ad un passo dalla sua conclusione. A vincerla sarà, salvo clamorose sorprese, Gennaro Gattuso i cui incontri avuti nelle ultime ore con il presidente Gabriele Gravina hanno dato gli esiti sperati. A lui dunque il compito di risollevare una Nazionale che, dopo aver fatto malissimo agli Europei, non solo non ha iniziato nel migliore dei modi il cammino verso i Mondiali del 2024, ma è parsa spenta e svuotata nelle ultime uscite.

Riccardo Montolivo, parlando ai microfoni di ‘Sky’, ha commentato il possibile approdo di Gattuso sulla panchina dell’Italia. Secondo quanto riportato da ‘Sky’, dopo l’incontro avvenuto nella giornata di giovedì, Rino Gattuso ed il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, torneranno a vedersi la prossima settimana a Roma. Sarà questa l’occasione giusta per definire l’accordo e per dare il via ad un ciclo che dovrebbe comprendere anche altri ex campioni Azzurri come Perrotta, Barzagli e Zambrotta (entrambi campioni del mondo con Gattuso nel 2006) oltre che Leonardo Bonucci.

Riccardo Montolivo, nel corso di ‘Calciomercato – L’Originale’ su ‘Sky’, ha parlato dell’ormai più che probabile approdo di Gattuso sulla panchina Azzurra. Queste le sue parole: “Diciamo che Gattuso non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante”.

Quello tra Montolivo e Gattuso è un rapporto che si è incrinato ai tempi in cui il primo era ancora un giocatore del Milan ed il secondo sedeva sulla panchina rossonera. Nella stagione 2018/2019, Montolivo finì ai margini del progetto ad anni più tardi, ai microfoni di ‘DAZN’, pur senza mai nominare Gattuso, fece capire che fu proprio lui a mettere fine alla sua avventura milanista. “Al Milan mi è capitato di finire fuori rosa. Ho trovato un allenatore scorretto che senza nemmeno comunicarmelo di persona mi ha messo, in malafede, fuori rosa. Io per il bene della squadra ho preferito incassare”.

Mentre era allenatore del Milan, Gattuso più volte parlò della situazione legata a Montolivo e del poco spazio che gli era stato concesso: “A me la cosa che dà più fastidio da quando alleno sono le chiacchiere da bar che leggo. Montolivo non è mai stato messo fuori rosa, quando prepariamo le partite lui c’è sempre. Come uomo non ho mai avuto problemi con lui, la società sa quello che penso. Se si allena bene e si fa trovare pronto per me va bene, perché io non sono mai andato in base alla simpatia o all’antipatia”