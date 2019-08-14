Tuttosport, il centrocampista Montolivo sta pensando di appendere gli scarpini al chiodo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista ex Fiorentina e Milan Riccardo Montolivo sta pensando al ritiro dal calcio. A 34 anni non è facile trovare una buona sistemazione dopo aver de...

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2019 11:14

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