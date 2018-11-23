Gazzetta, il Milan cerca in tutti i modi di vendere Montolivo nonostante gli infortuni. A gennaio...
La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il futuro di Riccardo Montolivo. L’addio dal Milan, è certo, visto che l’ex capitano non ha giocato neanche un minuto in questa stagione, m...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2018 13:24
La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il futuro di Riccardo Montolivo. L’addio dal Milan, è certo, visto che l’ex capitano non ha giocato neanche un minuto in questa stagione, ma bisognerà capire se questo avverrà nel mese di gennaio o a giugno: molto dipenderà dal mercato in entrata e da eventuali richieste che potrebbero arrivare per il numero 18. Riccardo potrebbe anche decidere di aspettare fino a giugno, in maniera tale da poter decidere autonomamente il suo futuro.
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