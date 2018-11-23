Gazzetta, il Milan cerca in tutti i modi di vendere Montolivo nonostante gli infortuni. A gennaio...

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il futuro di Riccardo Montolivo. L’addio dal Milan, è certo, visto che l’ex capitano non ha giocato neanche un minuto in questa stagione, m...

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il futuro di Riccardo Montolivo. L’addio dal Milan, è certo, visto che l’ex capitano non ha giocato neanche un minuto in questa stagione, ma bisognerà capire se questo avverrà nel mese di gennaio o a giugno: molto dipenderà dal mercato in entrata e da eventuali richieste che potrebbero arrivare per il numero 18. Riccardo potrebbe anche decidere di aspettare fino a giugno, in maniera tale da poter decidere autonomamente il suo futuro.

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