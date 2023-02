Montolivo demolisce Berardi: “Non ha autocontrollo, prende sempre gialli per reazioni e falli”

Riccardo Montolivo, ex centrocampista della Fiorentina e adesso opinionista di Dazn, ha parlato di Berardi dopo l’ennesima ammonizione per il giocatore del Sassuolo, queste le sue parole: “Non può prendere tutti questi gialli, è un attaccante, non è un difensore, tutto questo è un peso, le società valutano anche questi aspetti e avrebbero anche impedito un pò la possibilità di andare da qualche parte, l’autocontrollo e la gestione sono un suo limite, è un limite senza alcun dubbio, sono dieci anni che è cosi, non solo proteste, anche falli e reazioni varie

