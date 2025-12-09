9 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:43

Montolivo: “Nella Fiorentina dovrebbe intervenire la società, ma chi interviene della società?”

9 Dicembre · 11:50

“C’è veramente poco a cui aggrapparsi”. Dagli studi di Sky, Riccardo Montolivo, che della Fiorentina è stato capitano, analizza così il delicato momento dei viola: “In campo poco, perché i giocatori li vedo veramente in difficoltà, anche quelli più importanti che l’anno scorso -trascinavano la squadra.

Ho fatto il commento in cronaca a Bergamo e ho percepito un po’ di paura nel giocare, mancanza di personalità. Tensione fra i compagni? Devo dire, non l’ho percepita”.
Spazio anche al brutto siparietto sul calcio di rigore, che doveva battere Gudmundsson, voleva calciare Kean e alla fine ha tirato Mandragora: “Di poca chiarezza nello spogliatoio, deve essere l’allenatore a mettere le cose in chiaro. Mi auguro l’abbia fatto al novantesimo. In questi casi dovrebbe intervenire la società, però chi interviene della società? Qual è il riferimento? Durante il calcio di rigore magari non fai in tempo, lasci andare: può succedere. Però va chiarito subito dopo, e non deve più succedere”. Lo scrive Tuttomercatoweb

