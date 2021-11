Montolivo: “Io come Vlahovic, capro espiatorio per coprire le mancanze della Fiorentina”

Interessante interviste fatta dal Corriere Fiorentino a Riccardo Montolivo, doppio ex di Fiorentina e Milan:

“Di Firenze ho ricordi bellissimi, devo tanto a Prandelli. Addio? Era la fine di un ciclo e per questo i risultati sono peggiorati ma io preferisco ricordare 7 anni felici. In quel momento sono stato il capro espiatorio per coprire mancanze della società alla quale faceva comodo mettermi in difficoltà. Ma personalmente ho dato tutto, sono a posto con la coscienza. Vlahovic? I tifosi amano talmente tanto la Fiorentina che vivono come un tradimento e faticano ad accettare che un giocatore per loro importante possa andarsene. E’ la stessa situazione che ho vissuto io. Vlahovic però ha il diritto di fare quel tipo di scelta e avendolo detto in anticipo permetterà alla società di incassare soldi da reinvestire. Cosa gli consiglio? Di continuare a fare quello che deve fare, ma non ha bisogno di consigli perché lo vedo sempre concentrato, totalmente dentro alla squadra e con un allenatore che lo apprezza anche per come si comporta in allenamento”

