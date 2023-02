Montolivo sta con Amrabat: “Puoi anche credere nel progetto Fiorentina ma se arriva il Barcellona…”

Riccardo Montolivo, ex giocatore e capitano della Fiorentina, che lasciò Firenze a parametro zero per andare al Milan nel 2012 rifiutando ogni tipo di rinnovo di contratto, ha parlato degli stessi casi analoghi che si stanno ripetendo anche in questo periodo. Queste le sue parole a Dazn

“Il calciatore alla fine ha sempre il potere non dico di ricattare ma di mettere in seria difficoltà la società. Zaniolo l’ha gestita malissimo. La società può mettere pressione al giocatore, fa valere il contratto, ti fa rimanere da separato in casa, non fa più un minuto ma a quando lo vendi? Alla fine sei quasi costretto a cedere al giocatore anche perchè perchè se fai valere la tua forza come società dopo 6 mesi il problema si ripropone. Amrabat? Puoi anche credere nel progetto Fiorentina ma se arriva il Barcellona arriva il Barcellona…”

LE PAROLE DI ANTOGNONI