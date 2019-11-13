Graziani: "Basta regalare un tempo a partita, ma Antognoni mi ha rassicurato. Montolivo? A che serve alzare la voce ora?"

Ospite ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha parlato ancora una volta di Fiorentina: "Nelle ultime tre gare abbiamo sempre regalato un tempo e questo non va bene, serve cambiare approccio. A...

Ospite ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha parlato ancora una volta di Fiorentina: "Nelle ultime tre gare abbiamo sempre regalato un tempo e questo non va bene, serve cambiare approccio. Antognoni però mi ha rassicurato sulla situazione. Mercato? Se non vendi prima gli esuberi è impossibile farlo. Mongolico? Doveva farsi sentire prima, adesso è inutile. E' stato anche un buon giocatore, ma doveva reagire prima".