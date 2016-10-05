Prandelli vuol portarsi Montolivo al Valencia. Montella lo venderebbe volentieri...

Dopo Jovetic e Felipe Melo adesso Prandelli pensa a anche al suo ex pupillo

Secondo le informazioni diffuse dal quotidiano sportivo di Valencia Superdeporte, Cesare Prandelli, per rinforzare il suo Valencia in occasione della finestra di gennaio, starebbe pensando di pescare in Serie A. Nel mirino del nuovo allenatore del club di Peter Lim ci sarebbe infatti (oltre a Melo e Jovetic, nomi dei quali si era già parlato) anche un altro giocatore da lui allenato ai tempi della Fiorentina. Trattasi di Riccardo Montolivo, il capitano del Milan non sempre apprezzato dall’ambiente rossonero. Per portare al “Mestalla” il 31enne centrocampista, riferisce la sopracitata fonte, il Valencia potrebbe mettere sul piatto fino a 10 milioni di euro per il cartellino. Se indiscrezione e cifre fossero confermate, presto Montella potrebbe essere chiamato a scegliere a chi affidare la fascia.



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