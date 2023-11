I tifosi del Milan insultano Pioli a Lecce: “Vieni qui” e poi “Vattene”. Lui si rifiuta di andare sotto il settore rossonero

Non è un momento facile per Stefano Pioli al Milan, i tifosi lo ritengono ormai il colpevole della situazione non favorevole in campionato con la squadra rossonera che nelle ultime partite ha perso tanti punti. Dopo il pareggio in casa del Lecce, con la rimonta subita da 0-2 a 2-2, la Curva Sud rossonera ha chiamato sotto il settore il tecnico che però non ha raccolto l’invito degli ultras con gli insulti che volevano verso di lui e l’invito ad andare via. Pioli si limitato a chiedere scusa da lontano per poi girarsi e andare via, lasciando la squadra sola sotto il settore.

LO SFOGO DEL PRESIDENTE DEL LECCE DOPO LA PARTITA