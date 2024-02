Behrami: non è una crisi, la Fiorentina ha dei limiti. Belotti? meglio con Beltran alle spalle a rifinire”

L’ex centrocampista, tra le altre, di Fiorentina e Napoli Valon Behrami ha parlato ha DAZN del match del Dall’Ara vinto dal Bologna sulla Fiorentina.

La Fiorentina è ormai in crisi? “Non direi che sia in crisi, questa squadra ha semplicemente dei limiti. Non riesce ad innescare i giocatori di qualità a differenza del bologna. La Fiorentina deve reagire e ci si aspetta un salto di qualità nei risultati in vista della corsa alla Champions. Mi sembra evidente che la società viola punti a quello.”

Ti aspettavi di più da Belotti? “Belotti ha bisogno di questo tipo di partita e di minuti ma quando sei così tanto fuori dalla partita diventa difficile essere protagonisti. Quando è entrato Beltran è andata meglio ma non può restare fuori dalla partita cosi tanto.”

Può rendere di più con Beltran che con Bonaventura? “Secondo me va meglio Beltran a rifinire di Bonaventura ma qua devono salire di livello anche Ikone, Nico, gli esterni che devono fare la differenza per servire la punta altrimenti è normale che faccia fatica.”