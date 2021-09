Labaro Moviola: non c’è il rigore su Behrami, ok quello su Badelj. Quarta e Kokorin rischiano il rosso

Questi gli episodi da Moviola di Genoa-Fiorentina:

Al 58’ il già ammonito Quarta commette un fallo da tergo su Rovella, ci poteva stare la doppia ammonizione per fallo imprudente.



Al 65’ Pulgar “sgambetta” in area di rigore Behrami ma è tutto provocato dalla spinta di Pandev. Marinelli non fischia niente, ed il check di Chiffi da ragione alla Fiorentina. C’è fallo dell’attaccante macedone che innesca la reazione a catena. (In foto).



Al 85’ intervento folle di Kokorin che viene ammonito, poteva starci il rosso diretto per grave fallo di gioco, dopo il check del VAR viene graziato.



Al 96’ rigore di Igor, sciocco su Badelj, fischio corretto.

Gabriele Caldieron

LEGGI ANCHE: PAGELLE VIOLA: SAPONARA E BONAVENTURA LA VIOLA DI ITALIANO VINCE E CONVINCE