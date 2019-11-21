Behrami: "Quando ero alla Fiorentina mi voleva il Cholo all'Atletico Madrid in prestito ma scelsi l'Amburgo"
Valon Behrami racconta un aneddoto di mercato a Gianlucadimarzio.com "Sarei potuto andare in prestito dalla Fiorentina all’Atletico Madrid, in cambio di Mario Suarez. Allenava il Cholo! Ma ho preferit...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 13:02
Valon Behrami racconta un aneddoto di mercato a Gianlucadimarzio.com "Sarei potuto andare in prestito dalla Fiorentina all’Atletico Madrid, in cambio di Mario Suarez. Allenava il Cholo! Ma ho preferito il trasferimento a titolo definitivo all’Amburgo".