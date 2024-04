Behrami non ha dubbi: “Pareggio tra Salernitana e Fiorentina, i viola hanno mollato in campionato”

Nella trasmissione su Dazn, Tutti Bravi dal Divano, l’ex giocatore della Fiorentina Valon Behrami ha parlato della sfida in programma oggi alle 18 tra la squadra viola e la Salernitana, ecco il suo pronostico: ”Ci sarà un pareggio della Salernitana contro la Fiorentina. La Fiorentina la vedo più orientata per la Conference e la Coppa Italia, per me molla in campionato e quindi non vince”.

L’OPINIONE DEL SALOTTO DI DAZN SUI RISULTATI DELLE ITALIANE IN EUROPA