Valon Behrami è un nuovo giocatore del Genoa. Il club rossoblù ha depositato in Lega il contratto del centrocampista ex viola classe 1985 che era svincolato dopo la rescissione del contratto con il Sion. Per Behrami si tratta di un ritorno perchè aveva già vestito la casacca del Genoa nel campionato del 2003/04.