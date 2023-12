Ranieri non ci sta: “Non si può dare il rosso con il Var per un fallo del genere. Non so nemmeno se fosse fallo”

Il Cagliari perde di misura contro la Lazio. Ecco le parole dell’allenatore rossoblù Claudio Ranieri a DAZN:

“Pedro è una grande persona, ci conosciamo da tanto tempo, gli ho detto un po’ di parolacce dopo la partita, so che con lui posso farlo. Eravamo uno in meno, ci siamo giocati il tutto per tutto negli ultimi 10 minuti e abbiamo avuto due palle gol. Peccato per il rosso, non capisco perché sia intervenuto il Var, che c’entra? L’arbitro ha dato fallo, ma il Var perché interviene? Non capisco. Non avevo rivisto il fallo, ma per come è stata arbitrata, questo è fallo? Comunque non voglio entrarci in questa polemica, abbiamo perso e basta, perdo anche il giocatore per questa e la prossima. Chi sta al Var deve aiutarlo e bene, non a sbagliare però…

Io sono contento della prestazione dei miei. Luvumbo qualcosa in più poteva fare, ha iniziato benissimo il campionato facendo gol, ci sta che una partita non la faccia al 100%. Ma comunque era una spina nel fianco per Lazzari, ha fatto la sua gara. Due punte con Lapadula? Si può fare, bisogna capire bene quando è in forma uno e quando l’altro, Petagna è in forma, Lapadula non è al 100% ma ha bisogno di giocare ora”.

