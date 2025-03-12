Delusione per i tifosi, Fiorentina-Juve non sarà visibile in chiaro. DAZN trasmetterà Atalanta-Inter

Niente da fare per i tifosi della Fiorentina, DAZN ha valutato di trasmettere in chiaro lo scontro scudetto Atalanta-Inter

Nelle ultime ore si era vociferato della possibilità da parte di DAZN di trasmettere in chiaro la partita Fiorentina-Juventus. L'emittente infatti, complici i bassi ascolti registrati, ha deciso di dare la possibilità di vedere gratuitamente alcune partite di questa stagione.

Purtroppo però, dopo un lungo ed intenso ballottaggio, la piattaforma streaming ha optato di trasmettere free l'altro big match di giornata ovvero Atalanta-Inter. Si tratta di una gara sicuramente affascinante e importante in ottica scudetto, ma per i tifosi viola è sicuramente una delusione visto che molti speravano di riuscire a vedere la gara "dell'anno" della propria squadra del cuore in maniera gratuita.